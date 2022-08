Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

1.500 quintali di paglia in fiamme in un fienile, squadre al lavoro da 10 ore a Villa del Conte (PD): è uno degli interventi più lunghi che i Vigili del Fuoco possono affrontare tutti i giorni, occorre spegnere ogni focolaio per evitare che l’#incendio riprenda vigore #29agosto