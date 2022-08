Spread the love

Ladispoli, maxi – rissa in piazza fra baby gang: passante colpita al volto finisce in ospedale li – Una violenta rissa finita con un accoltellamento è scoppiata ieri sera, 22 gennaio 2022, nel centro di Ladispoli: la lite, scaturita per motivi ancora da accertare, si è accesa in via Palermo tra gruppi di minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, due dei ragazzi coinvolti sarebbero finiti in ospedale, uno dei quali con una ferita d’arma da taglio.