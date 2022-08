Perde il controllo della moto e si schianta, il mezzo poi prende fuoco: tragedia all’alba è morto un uomo

Spread the love

VERONA. L’uscita di strada, lo schianto e la moto che prende fuoco. Nuova tragedia sulle strade veronesi nelle prime ore di oggi, lunedì 29 agosto.

Attorno alle 6.30, infatti, a Cologna Veneta, un motociclista ha perso il controllo della moto per cause in corso di accertamento finendo per sbandare e schiantarsi fuori strada.

Subito dopo l’impatto il mezzo ha preso fuoco. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi sanitari assieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

A nulla, purtroppo, è servito l’intervento dei sanitari. Il motociclista è morto sul colpo. Sulla dinamica esatta dell’incidente, come già detto, sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che dovranno ricostruire quello che è successo. (ildolomiti.it)