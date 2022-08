Rovigo: cadavere nell’Adigetto, la moglie confessa: “Fatto a pezzi con l’accetta”

Spread the love

Rovigo, 29 agosto 2022 – Svolta nel giallo del cadavere fatto a pezzi trovato nel canale a fine luglio in provincia di Rovigo: arrestata la moglie 68enne di Shefki Kurti, il pensionato cittadino italiano di origine albanese di 72 anni residente a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, il cui corpo tagliato a pezzi era stato recuperato nelle acque dell’Adigetto, nei pressi di Villanova del Ghebbo, sempre in Polesine. La donna, di nome Nadire, ha confessato di aver ucciso il marito smembrandolo con un’accetta in bagno. E’ stata arrestata sabato mattina con l’accusa di omicidio aggravato e distruzione e soppressione di cadavere ed è ora piantonata nel Reparto di Psichiatria dell’ospedale di Rovigo. Da anni la donna era in cura per problemi psichici. E’ stata richiesta, a supporto della misura cautelare, una perizia affinché sia accertata o meno, della propria capacità d’intendere e volere, oltre della pericolosità sociale della donna. Macabri ritrovamenti nel fiume Il corpo di Shefki Kurti è stato tagliato a pezzi e poi recuperato a più riprese nelle acque del canale Adigetto, nei territori comunali di Villanova del Ghebbo (Rovigo) e Lendinara (Rovigo). I resti, a eccezione del cranio, erano stati chiusi in alcuni sacchi neri e ripescati tra il 28 e 30 luglio scorsi. Le indagini Le indagini, dopo la prima fase in cui si erano concentrate nel contesto familiare, visto l’efferatezza dell’omicidio si erano spostate in un ambito di tipo ‘malavitoso’, ma a questo proposito non sono stati trovati indizi o riscontri. La prima ‘svolta’ concreta è stato il sopralluogo effettuato dal Reparto investigativo scientifico nella mattinata dell’8 agosto scorso nell’abitazione della coppia in via Ghirardini a Badia Polesine. I militari hanno ritrovato tracce significative di sangue sia nella camera da letto e principalmente nel bagno. A quel punto la donna è stata interrogata e posta di fronte ai fatti ha confessato (ilrestodelcarlino.it)

