Sfonda il guardrail ed esce di strada con il camion sull’A22 «atterrando» nei campi sottostanti

Attimi di paura per un camionista uscito di strada sull’A22 all’altezza di Rivalta (Verona). Ferito, ma non in pericolo di vita, il camionista ha fatto un volo spaventoso alla guida del suo tir sfondando il guardrail per poi terminare la propria corsa nella campagna sottostante, perdendo anche il carico.

Sul posto i Vigili del Fuoco Avio, che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo pesante e verificato che non vi fosse sversamento di carburante, oltre all’ambulanza Stella d’Oro, alla polizia stradale e agli ausiliari del traffico della A22.