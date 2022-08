Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Soccorsa dai Vigili del fuoco con l’elicottero una famiglia, padre madre e il figlio di 9 mesi, in difficoltà stamattina su un sentiero in zona impervia a quota 1.000 metri, in Valgrande (VB)

L’equipaggio del Drago 82 ha individuato le persone e le ha recuperate.

Successivamente sono state portate più a valle in zona sicura dove c’era la squadra del comando di Verbania

