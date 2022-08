Dramma allo zoo: tenta di rubare un cucciolo, ma il leone lo sbrana

Spread the love

Una notizia drammatica quella che arriva dall’Africa, precisamente da uno zoo nella capitale Ghana: un uomo è entrato all’interno di un recinto per sottrarre un cucciolo, ma è morto sbranato da un leone che lo ha attaccato.

La drammatica notizia arriva dal Ghana, da uno zoo della capitale Accra. Stando a quanto riportato dalle fonti estere, il fatto si sarebbe verificato in tempi recenti, precisamente il 28 agosto scorso. Al centro dell’attenzione c’è un uomo di circa 30 anni che sarebbe morto dopo aver fatto irruzione all’interno di una gabbia di leoni in un zoo della capitale.

Al momento la dinamica non è delle più chiare ma sembra che a spingere il 30enne all’interno della gabbia dei leoni nello zoo di Accra sarebbe stata la volontà di rubare un cucciolo. È stata però questione di pochi secondi. Non appena superata la recinzione dello zoo, l’uomo sarebbe stato attaccato e sbranato dai leoni. Niente da fare per i soccorsi che quando lo hanno trovato non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa delle ferite provocate. “L’uomo è deceduto per le ferite riportate nell’attacco. Il suo corpo portato all’obitorio“, queste le parole di un funzionario ad alcuni media locali raccontando la tragedia. (lawebsstr.it)