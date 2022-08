Un fulmine scatena un incendio. A fuoco le rotoballe, salvi gli animali

Spread the love

Un incendio ha completamente distrutto una distesa di balle di fieno e paglia. E’ successo all’interno di un’azienda agricola di via Sant’Anna a di Villa del Conte. Secondo i primi riscontri l’emergenza è partita quando domenica sera poco dopo le 22 un fulmine ha colpito un mezzo agricolo presente nel ricovero.

A quell’ora infatti su tutto il Camposampierese era in atto un forte temporale. Dall’innesco si sono scatenate le fiamme che hanno trovato terreno fertile tra le rotoballe. Sul posto sono intervenuti con più mezzi i Vigili del fuoco che hanno subito circoscritto l’area per evitare che curiosi si avvicinassero all’area critica. In presa diretta ha assistito alle operazioni di messa in sicurezza anche il sindaco Antonella Argenti. Sono stati esclusi danni ambientali. (padovaoggi.it)