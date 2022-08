Ungheria – dice che l’istruzione è «troppo femminile» – questo causerebbe «problemi mentali e comportamentali» nei maschi, con conseguenze per l’economia

Spread the love

L’autorità che si occupa del controllo sulla spesa pubblica in Ungheria ha realizzato un rapporto in cui evidenzia il rischio che il sistema educativo del paese sia «troppo femminile». Secondo il rapporto, che definisce il sistema di insegnamento del paese «istruzione rosa», è possibile che questo abbia un impatto negativo sullo sviluppo degli studenti maschi, col rischio di creare problemi demografici in futuro e mettere in difficoltà l’economia del paese.

Il rapporto è stato pubblicato a luglio ma ha ricevuto attenzione mediatica solo giovedì, dopo la diffusione in un articolo del giornale di orientamento socialdemocratico Nepszava. (ilpost.it)