VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 11 intervento di soccorso tecnico urgente in Cantù via Solferino per fuga gas per rottura tubazione a seguito di lavori di scavo. In posto due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e gli specialisti del nucleo NBCR di Como per lo spegnimento del principio d’incendio e la messa in sicurezza dello scenario incidentale. Non si segnalano feriti