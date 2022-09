Mucca sulla tangenziale: quattro poliziotti feriti e auto distrutta

Spread the love

A Torino, il bovino non ha invaso una piccola stradina di campagna dove ci si potrebbe aspettare un evento simile, ma la tangenziale in un tratto solitamente molto trafficato tra le uscite di corso Regina Margherita e Venaria. Fortunatamente la mucca in questione ha attraversato di notte, dopo aver abbattuto una parte di rete protettiva che serviva proprio a dividere i campi dalla carreggiata. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto quattro agenti della Polizia a bordo di una Land Rover Discovery si sono scontrati con l’animale fermo al centro dela carreggiata. L’impatto è stato inevitabile, così che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre uno di loro dalle lamiere dell’auto. In tre sono stati visitati, l’altro è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. L’automobile è stata completamente distrutta, mentre l’animale è morto sul colpo. (corrieredellosport.it)