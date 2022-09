Putin assente ai funerali di Gorbaciov: è un messaggio all’occidente?

Spread the love

Vladimir Putin ha reso omaggio oggi alla salma di Mikhail Gorbaciov ma non parteciperà alla cerimonia di addio che si terranno a Mosca il 3 settembre «con elementi da funerale di stato». Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov all’agenzia russa Interfax citando precedenti impegni del presidente, tra cui un viaggio programmato nell’enclave di Kaliningrad. «Sappiamo che la cerimonia principale si svolgerà il 3 settembre, come pure il funerale. Ma gli impegni del presidente non gli consentiranno di essere presente», ha dichiarato Peskov. (ilmessaggero.it)