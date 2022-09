“Adesso ti brucio vivo, così impari a fartela con mia moglie”. Incaprettato e cosparso di benzina dal padrone di casa geloso

Spread the love

Poteva diventare una esecuzione. L’ha imbavagliato, con le mani legate dietro alla schiena l’ha fatto inginocchiare al centro di un campo e poi l’ha cosparso di benzina. “Adesso ti ammazzo, così impari a fartela con mia moglie “, ringhia in faccia a Mario, 45 anni, quello che fino a poco fa era semplicemente il suo padrone di casa. Il 45enne non riesce a muoversi, non può chiedere aiuto. La fiammella dell’accendino gli ondeggia davanti agli occhi, mentre il sole si spegne all’orizzonte. Mario pensa che sia arrivata la sua ora.

Poi ci ripensa. Scatta delle foto a Mario incaprettato a terra e raggiunge la donna al panificio dell’Infernetto. Gliele mostra, minaccia di uccidergli il compagno. La discussione si anima, davanti ai passanti.

Chiede aiuto a una donna che stava tornando a casa, la quale chiama immediatamente il 112. Così avvia la macchina dei soccorsi. In poco tempo arrivano gli agenti che aiutano Mario e riescono a bloccare il 40enne: nel frattempo era tornato sul luogo del sequestro. Quindi la corsa in ospedale, lo sfogo davanti ai medici e agli agenti, che hanno lavorato tutta la notte, per ricostruire i contorni del sequestro da film. (roma.repubblica.it)