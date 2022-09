Bolzano, il piromane che ha devastato i boschi è uno studente universitario di 21 anni

Spread the love

«Non c’entro nulla, sono andato a correre». Dopo essere stato fermato dai vigili del fuoco al termine di un rocambolesco inseguimento, il giovane arrestato con l’accusa di incendio boschivo ha provato a difendersi. Ma per gli investigatori è evidente che quel ragazzo, con i sandali e i jeans strappati, non era andato a correre sulle passeggiate del Guncina. Ma era andato per appiccare un incendio, utilizzando un accendigas a canna pieghevole. E quello di martedì 30 agosto non sarebbe l’unico episodio di cui è sospettato: il suo volto infatti è stato immortalato anche a Oltrisarco dopo un incendio avvenuto sopra Castel Flavon. E anche a Monticolo e ad Appiano, sempre poco dopo che i boschi avevano iniziato a bruciare.

Un tranquillo studente universitario

Il ragazzo con la mountain bike era soltanto un volto senza nome. Ora che la sua identità è stata svelata, gli inquirenti stanno cercando (corrieredelveneto.corriere.it)