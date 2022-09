Completamente ubriaco, finisce sotto al treno a Bussoleno: miracolosamente illeso

Spread the love

Completamente ubriaco, finisce sotto un treno regionale. Per fortuna, senza farsi nulla.

È quanto successo questa notte, sabato 3 settembre 2022, alla stazione ferroviaria di Bussoleno, attorno a mezzanotte.

Il macchinista, appena ha visto cadere sui binari l’uomo, ha immediatamente azionato il freno, senza però evitare di colpirlo. È stato lui stesso a richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari 118 e i vigili del fuoco di Susa. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Susa per le indagini di rito. Non è stato facile estrarre l’uomo da sotto il treno anche per il suo stato di ubriachezza. (torinotoday.it)