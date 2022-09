In volo per spargere le ceneri del padre, figlio e pilota muoiono in un incidente

Spread the love

Una tragica fatalità è costata la vita a un uomo statunitense di 58 anni, Lee Cemensky, morto in un incidente aereo mentre stava spargendo le ceneri del padre a bordo di un idrovolante. Il velivolo, utilizzato abitualmente per trasportare turisti e attrazioni nella comunità di Emily, nel Minnesota, è precipitato provocando la morte anche del pilota, Douglas A. Johnson.

Le autorità sono state allertate in una zona rurale fuori Emily, circa 150 miglia a nord di Minneapolis, quando l’aereo non è riuscito a raggiungere la sua destinazione originaria. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo del disastro non c’era già più nulla da fare: entrambi gli uomini a bordo era deceduti nell’impatto, con il tenente Craig Katzenberger dell’ufficio dello sceriffo della contea di Crow Wing, che ha confermato la versione dei fatti: (tg24.sky.it)