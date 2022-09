Allarme ONU per la Somalia: “Agire subito. Rischio carestia entro la fine dell’anno”

Spread the love

“Agire subito o sarà carestia” – Imponenente risposta umanitaria subito o in Somalia sarà carestia. Altolà dell’organizzazione ONU per l’Alimentazione e l’agricoltura: agire immediatamente, da ottobre rischio concreto per il sud del Paese. L’appello della FAO da uno studio condotto sul campo nei due ultimi mesi. A rischio soprattutto la regione meridionale di Bay: decessi legati alla fame e malnutrizione dei bambini non configurano ancora tecnicamente una carestia, ma la situazione potrebbe precipitare (it.euronews.com)