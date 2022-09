Individuato la persona dispersa dalla serata di ieri nel comune di Molochio (RC) – Terminato il recupero della persona

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA

Individuato la persona dispersa dalla serata di ieri nel comune di Molochio (RC) loc. Zomaro. Il malcapitato individuato dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco Calabria. Si sta procedendo a raggiungere la persona per effettuare recupero.

Il disperso risponde a distanza alle domande del personale soccorritore per cui è cosciente.

Le ricerche sono scattate nella serata di ieri dopo la segnalazione effettuata dai familiari non vedendolo rientrare a casa. L’uomo si era avventurato alla ricerca di funghi.

Sul posto nell’immediato sono state inviate le squadre di Polistena, il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e dalle prime luci dell’alba il nucleo cinofili VVF Calabria

Terminate le operazioni di recupero della persona dispersa in Loc. Zomaro con ausilio dell’elicottero Drago VF146 intervenuto per raggiungere e soccorrere il malcapitato in quanto lo stesso si trovava in zona impervia.

L’uomo, in buono stato di salute, veniva affidato al personale sanitario del SEU118 che provvedeva alle cure del caso