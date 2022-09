Liz Truss si insedia a Downing street: ‘Momento vitale per il Paese’

Spread the love

omento vitale” per il Regno Unito.

Lo ha detto la nuova premier britannica Liz Truss prendendo possesso della residenza di Downing Street. Truss ha tenuto il suo discorso all’esterno come previsto, essendosi placata la pioggia che pochi minuti prima aveva investito la piccola folla di ministri (molti dei quali già fedelissimi di Boris Johnson), deputati Tory, funzionari e familiari schierata per accoglierne l’arrivo. E non ha mancato di rendere omaggio a Johnson, come “uno dei più importanti primi ministri” della storia.

della crisi dell’energia (imputata in parte alle conseguenze della guerra di Vladimir Putin in Ucraina) e il consolidamento del sistema sanitario nazionale (Nhs) messo alla prova dalla pandemia di Covid come le sua priorità da neo premier del Regno Unito. In un breve discorso d’insediamento dinanzi a Downing Street si è detta “determinata ad attuare” il programma Tory su questi punti, indicandoli decisivi per il futuro del Paese e per la prosperità delle giovani generazioni.

Liz Truss ha promesso di portare il Regno Unito “fuori dalla tempesta” della crisi globale e nazionale abbattutasi in questi ultimi mesi. Nel suo discorso d’insediamento a Downing Street, la nuova premier Tory ha riconosciuto i tempi difficili che il Paese – minacciato da venti di recessione – ha dinanzi, ma ha insistito sulla volontà e possibilità di uscirne (ANSA.it)