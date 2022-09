Ragazzini distruggono condotta per gioco, trovati e portati in caserma coi genitori

Spread the love

MARCIANISE. Alcuni vandali hanno danneggiato una condotta dell’acqua in via Ariosto, nelle “venelle” di Marcianise. È stato bruciato a rimosso un tappo che ha provocato la fuoriuscita d’acqua con una cascata alta alcuni metri.

Sul posto sono giunti Il Consorzio Idrico e i Vigili del Fuoco per bloccare la perdita. La polizia municipale è intervenuta per recuperare il tubo vandalizzato e per visionare le telecamere in zona al fine di identificare i teppisti (edizionecaserta.net)