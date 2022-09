Giovane morto nel silos, due gli indagati per omicidio colposo e lesioni gravi

Spread the love

Un incidente mortale sul lavoro costato la vita a Nicolò Corsi, il giovane che venerdì mattina è entrato nel silos presente nell’azienda vitivinicola Pasqua a San Felice Extra, una dinamica ancora da ricostruire e un fascicolo aperto dalla Procura per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, quelle riportate dal collega di Corsi nella caduta.Il pm titolare dell’inchiesta, il dottor Stefano Aresu, ha disposto il sequestro del silos e, diretta conseguenza, iscritto due persone nel registro degli indagati: «atto dovuto». «Siamo agli inizi e saranno i tecnici dello Spisal a ricostruire quello che è accaduto, sia la ragione per cui la vittima è entrata nel contenitore sia le modalità del ferimento del collega intervenuto per cercare di salvarlo. (larena.it)