Pistoia, barista fa ubriacare una minorenne e poi la violenta nel suo locale: gestore ai domiciliari

Una ragazzina di 16anni sarebbe stata violentata dal barista di un locale del centro di Pistoia, in Toscana. L’uomo, un 28enne – secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione – avrebbe servito al tavolo della 16enne, che si trovava lì con alcune amiche per passare la serata, uno shottino alcolico dopo l’altro. Ma appena la ragazza si è alzata barcollando per andare in bagno, il gestore avrebbe abbandonato il bancone e l’avrebbe seguita per poi trascinarla in una stanza isolata e abusare di lei. Adesso il 28enne è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su minore e il locale è stato messo sotto sequestro dalla questura.

La testimonianza – La ragazzina avrebbe avuto il coraggio di denunciare la violenza solo dopo circa quattro mesi dall’accaduto e su insistenza dei genitori che avevano notato da tempo il suo malessere.

(tgcom24)