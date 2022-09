Roma, auto travolge mamma e figlio di sette mesi nel passeggino: l’incidente

Spread the love

Secondo la ricostruzione relativa alla dinamica dell’incidente, erano circa le 9 del mattino quando, mamma e figlio nel passeggino, stavano attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Tiburtina. All’improvviso, un’auto ha investito la donna che, alla vista dell’arrivo della vettura, ha cercato di salvare il piccolo.

Dopo l’impatto, l’automobilista è sceso subito a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto, è stato richiesto l’intervento urgente poichè – nell’incidente – era rimasto coinvolto un bambino. Tempestivo l’arrivo del personale sanitario. Il caso è stato preso in carico dai paramedici del Policlinico Umberto I. L Mamma e figlio sono stati trasportati in codice rosso. (notizie.it)