VIGILI DEL FUOCO

Twrralba – Questo pomeriggio la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una richiesta di aiuto per il recupero di un gatto caduto in un pozzo. Prontamente è stata attivata la squadra del presidio di Terralba che è intervenuta per mettere in salvo il gattino.

L’intervento, condotto impiegando tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali), ha consentito di recuperare il felino che è stato restituito all’affetto dei proprietari

