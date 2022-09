Ancona, al via il 12° Campionato Italiano VV.F. di Beach Volley

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Nella mattinata del 7 settembre, con la conferenza stampa di presentazione, a cui hanno partecipato la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali, il Comandante VV.F. di Ancona Ing. Paolo Patrizietti, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il Dott. Carlo Sozzi, Direttore ginnico sportivo dell’Emilia Romagna in rappresentanza dell’ Ufficio per le attività sportive, ha preso il via ufficialmente il 12° Campionato italiano Vigili del Fuoco di Beach Volley.

Nel suo intervento l’On. Vezzali ha rimarcato più volte l’importanza dell’attività fisica a tutti i livelli mentre il Comandante Patrizietti ha ringraziato tutti gli atleti partecipanti ed il Gruppo sportivo VV.F. “A. Maggi di Ancona” per la parte organizzativa.

A seguire, il torneo è entrato nel vivo con gli incontri eliminatori tra le 28 squadre maschili e 4 femminili, provenienti da 23 Comandi di tutta Italia, che si contenderanno i titoli nazionali.

Il Campionato si concluderà il pomeriggio di sabato 9 settembre con la disputa delle partite finali e con le premiazioni.