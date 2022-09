Maxi incendio in un complesso residenziale: famiglie in fuga, 8 squadre vigili del fuoco in azione

Spread the love

COMISO – Maxi incendio a Comiso, in provincia di Ragusa, vicino la piscina all’interno di un complesso residenziale collocato in periferia del paese.

Il rogo, secondo i primi accertamenti e le cui cause sono ancora da verificare, sarebbe divampato lungo la strada che porta a Vittoria, adiacente a una concessionaria.

Le fiamme pare siano partite da sterpaglie del condominio, raggiungendo anche alcuni appartamenti e portando le famiglie alla fuga. Per fortuna non ci sarebbero feriti.

Sul posto ben 8 mezzi dei vigili del fuoco, impegnati in prima linea per le operazioni di spegnimento e per scongiurare il peggio. Previsto per oggi un sopralluogo per verificare le condizioni della struttura danneggiata dall’incendio. (newsicilia.it)