Spara a caso alle prime persone che incontra e ne uccide 4, la follia omicida in diretta Facebook: «È tutto vero»

Menphis – Uccide le prime persone che incontra in diretta Facebook e dice a chi lo sta guardando: «pensate che stia scherzando? E’ tutto vero». Ha ucciso quattro persone e ne ha ferite tre, Ezekiel Kelly, un ragazzo di appena 19 anni, afroamericano, che ha dato vita ad una serie di sparatorie nella città di Memphis, negli Stati Uniti. Prima di una serrata caccia all’uomo, che si è conclusa con la sua cattura, la polizia ha diffuso su Twitter alcuni avvisi alla popolazione, chiedendo di restare al riparo in casa. Il 19enne, infatti, sparava a caso in strada, forse come conseguenza di una lite per una questione di scommesse. (ilmattino)