VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti per un incidente stradale a Rovetta ss671 intorno alle 8:41. Un autovettura è uscita fuori strada in seguito ad un aquaplaning finendo la sua corsa in un canale artificiale. I VVF hanno messo in sicurezza l’auto e hanno liberato il conducente, nessun ferito.