Verona: scontro frontale tra un furgone e una vettura con 3 persone a bordo, 2 persone ferite

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP 35, via colonnello Alberto Andreani, per un incidente stradale che ha visto coinvolto una vettura e un furgone.

Lo scontro frontale tra i due mezzi è avvenuto intorno alle ore 13.00. Una squadra di vigili del fuoco di Verona, in rientro da un intervento di taglio pianta a causa del maltempo in località Trezzolano, notato l’incidente si fermava per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente.

Operando con tecniche di primo soccorso sanitario, i pompieri immobilizzavano ed estraevano il conducente della vettura, che risultava incarcerato, per affidarlo alle cure dei sanitari presenti con un ambulanza. Anche il passeggero della vettura, seduto accanto all’autista e ferito, veniva preso in cura dai sanitari ed entrambi venivano trasportati in ospedale per accertamenti. Illesi l’autista del furgone e il terzo passeggero della vettura.

Sul posto giungevano anche i vigili del fuoco di Caldiero, che provvevano a mettere in sicurezza i due automezzi. La strada, chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stata riaperta alle ore 15.00 ristabilendo così il normale transito. CSE David D’Aprile Co.Em. CDV – Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona