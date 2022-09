Castelnuovo del Garda: intervento dei pompieri per un autoarticolato a fuoco.￼

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

R450 per un incendio autoarticolato. L’autista del mezzo, che viaggiava in direzione Affi, giunto al km 3+100 notava del fumo fuoriuscire da uno degli assi posteriori, fermato il mezzo in piazzola di sosta, sganciava il trattore dal semirimochio, carico di materiale inerte edile, e allertava i soccorsi. I vigili del fuoco, partiti da Bardolino e Verona con 3 mezzi, tra cui un autobotte e 7 uomini, arrivati sul posto operavano, utilizzando liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme che, dopo aver intaccato i pneumatici, stavano interessando anche il telo di copertura posizionato sulla parte alta del semirimochio. Dopo aver spento le fiamme si provvedeva alla verifica della sicurezza per poter movimentare il semirimochio. Durante le operazioni, che si concludevano alle ore 14 55, il traffico in tangenziale non subiva importanti rallentamenti.