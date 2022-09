Nuoro, Vigili del fuoco impegnati in due gravi incidenti stradali

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Grave incidente stradale sulla SS 129, al bivio per Silanus. Per cause in corso di accertamento, nella giornata di ieri due automezzi si sono scontrati violentemente, nell’urto il giovane conducente di una delle autovetture, un ragazzo di 22 anni originario di Bolotana, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, insieme al personale medico del 118 e personale dell’Arma dei Carabinieri.

Nella serata di ieri, intorno alle 19:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola sono intervenuti al km 256 della SS 125 per un incidente stradale fra due auto, in cui sono rimaste coinvolte tre persone, un uomo di 68 anni e una coppia di turisti tedeschi di 65 e 63 anni. Il violento impatto frontale ha imprigionato la donna nell’abitacolo e i Vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per liberarla. La malcapitata è stata poi presa in cura dal personale medico del 118 intervenuti sul posto, che ha comunque disposto il trasferimento all’ospedale di Olbia di tutti e tre i soggetti per ulteriori accertamenti. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Siniscola.