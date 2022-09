Ucraina ultime notizie. Aiea, sicurezza centrale Zaporizhzhia a rischio con blackout Energodar

Spread the love

La guerra in Ucraina sta entrando in una “fase critica” grazie alla controffensiva di Kiev. È l’opinione espressa dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken. “Le forze ucraine sono state in grado di bloccare l’offensiva di Mosca nel Donbass, di colpire dietro le linee russe e di riprendere il territorio – ha detto -. Proprio negli ultimi giorni abbiamo visto ulteriori progressi sia a sud, a Kherson, sia a est, nella regione di Kharkiv”.

Secondo il numero uno dell’Alleanza atlantica, questo dimostra “il coraggio, le capacità e la determinazione delle forze ucraine. E dimostra che il nostro sostegno fa la differenza ogni giorno sul campo di battaglia”. La solidarietà dell’Occidente non deve vacillare, ha detto, nonostante la crisi energetica e l’aumento del costo della vita. “Il prezzo che paghiamo noi si misura in denaro, mentre il prezzo che stanno pagando gli ucraini si misura in vite umane – ha sottolineato Stoltenberg – E tutti noi pagheremo un prezzo molto più alto se la Russia e altri regimi autoritari vedranno che la loro aggressione viene premiata. Se la Russia smette di combattere, ci sarà la pace. Se l’Ucraina smette di combattere, cesserà di esistere come nazione indipendente”. Dobbiamo quindi mantenere la rotta, ha detto, “per il bene dell’Ucraina e per il nostro”. (ilsole24ore.com)