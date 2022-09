Colpito alla testa dalla teleferica per il trasporto del legname: muore imprenditore di 29 anni

Spread the love

Colpito alla testa dalla teleferica adibita al trasporto del legname. Non ha avuto scampo Samuele Vairetti, 29 anni, giovane imprenditore di Talamona, vittima del terribile infortunio sul lavoro accaduto sabato mattina in Val Tartano (Sondrio). L’incidente poco prima delle 8 in località Bagini dove il giovane era impegnato insieme a un collega al taglio di alcune piante per la pulizia e la messa in sicurezza del fiume. Per cause in corso di accertamento sarebbe stato travolto dal carrello utilizzato per trasportare i tronchi.

Immediato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu, le squadre territoriali della stazione di Morbegno del Soccorso alpino, il Sagf della guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco. Inutili i soccorsi, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. (milano.corriere.it)