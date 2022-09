Milano, i vigili del fuoco ricordano i 343 colleghi morti l’11 settembre 2001

Spread the love

Il comando dei vigili del fuoco di Milano vuole ricordare e commemorare i 343 colleghi deceduti nell’attentato di 21 anni fa, al World Trade Center di New York, organizzando per domenica 11 settembre la cosiddetta ‘Stair Climb Challenge’, iniziativa che prevede, da parte di una dozzina di pompieri, la salita di 110 piani, lo stesso numero di piani percorsi dai nostri colleghi americani che entrarono nelle torri gemelle e morirono nel tentativo di salvare le vite di coloro che erano intrappolati all’interno.

La prova si svolgerà alle ore 10 all’interno del Comando di via Messina, consisterà nella salita e discesa più volte del castello di manovra, così da percorrere i 110 piani, cosi come fecero i pompieri americani nel giorno del tragico evento. La prova, che servirà anche come addestramento ginnico è volontaria e sarà effettuata da parte del personale VV.F di Milano in divisa, con stivali, completo di antifiamma, sottoelmetto, elmetto da incendio, guanti e autorespiratore per comprendere e celebrare nel migliore modo possibile il sacrificio dei vigili del fuoco di New York. (ilgazzettinometropolitano.it