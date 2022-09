Video – L’incendio li avrebbe inghiottiti tutti: mamma cagnolina rischia la sua vita per portarli in salvo

Spread the love

Forse è stata la disattenzione o forse qualche guasto involontario a scatenare un grosso incendio in una casa nella città di Delmar, in pochi attimi il fumo ha riempito l’abitazione ed i proprietari non hanno potuto fare nulla per mettere in salvo oltre se stessi anche i 7 cuccioli presenti in casa.

Sono stati attimi di panico e nell’incendio le speranze di poterli salvare diminuivano minuto dopo minuto, per fortuna in soccorso sono arrivati i vigili del fuoco che non hanno esitato a mettere a rischio le proprie vite per poter salvare i piccoli membri della famiglia.

Oltre ai 7 cuccioli era presente in casa anche la cagnolina di famiglia che li aveva messi al mondo che ovviamente non ha pensato nemmeno per un attimo di abbandonarli, inutili i richiami dei proprietari, la coraggiosa mamma non ha abbandonato l’abitazione finché anche l’ultimo cucciolo non fosse tratto all’esterno, le preoccupazioni tuttavia non sono finite li.

Entrati all’interno dell’abitazione il fumo era già molto fitto e non è stato facile individuare i cuccioli, per fortuna a venire incontro ai vigili ci ha pensato la loro coraggiosissima mamma che non li ha abbandonati fino alla fine mettendo a rischio anche la sua vita.

Usciti dalla casa tuttavia i segni del tanto fumo respirato erano visibili, alcune delle 7 piccole palle di pelo hanno avuto bisogno di ossigeno ed ancora una volta il primo soccorso è stato dato dalla squadra dei vigili del fuoco, non appena tutti hanno ripreso a respirare gli 8 membri della famiglia sono stati subito portati dal veterinario, nonostante il grande spavento e la lieve intossicazione dovuta al fumo adesso i cuccioli sembrano essere definitivamente fuori pericolo.

VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=409518757963843