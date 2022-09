Con l’auto contro muro di cinta abitazione, morte 2 giovani

Spread the love

Per cause in corso di accertamento, la conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro di cinta di una casa, in via San Cosma. Due delle quattro giovani che erano a bordo dell’utilitaria (tutte 28enni del posto) sono morte, le altre sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, i Vigili del Fuoco e personale del 118.

Erano amiche da sempre, fin dall’infanzia, le quattro giovani coinvolte nell’incidente in cui hanno perso la vita Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Le due ragazze sono morte sul colpo, a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni, schiantandosi contro il muretto di cinta di una villetta. Avevano trascorso il sabato sera tra Airola e Montesarchio, nella confinante provincia di Benevento. Alla guida della Fiat 500 la loro amica Marilina, rimasta ferita insieme a Giovanna, l’altra giovane della comitiva: entrambe, ricoverate in ospedale ad Avellino e Benevento, non corrono pericolo di vita. La tragedia, avvenuta intorno alle 4 di stamattina, ha sconvolto la comunità della Valle Caudina. Le quattro ragazze, tutte della stessa età, erano appunto amiche d’infanzia e le loro famiglie note e stimate. Alessandra, figlia di un medico, si era laureata pochi giorni fa con il massimo dei voti in medicina. Roberta era laureanda in legge. Il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, ha fatto visita alle famiglie delle vittime e ha proclamato il lutto cittadino. (ANSA)