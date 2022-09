Interventi di varia natura sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti ieri sera alle 21 circa in un ristorante in Cantù via Milano per disincastrare la mano di una bimba di quattro anni bloccata in un distributore di palline giocattolo. Grande spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per la piccola prontamente liberata dai soccorritori

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in Valbrona SP46 per soccorso persona scivolato in un dirupo con forte dislivello, fermatosi tra la vegetazione a circa 20 metri di dislivello dal piano stradale. L’uomo 50 enne è stato recuperato pressoché illeso dal Soccorso alpino, VVF di Canzo e specialisti SAF VVF da Como in posto unitamente ai sanitari del SOS di Canzo



vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Erba sono intervenuti questa mattina in Albavilla via Prealpi davanti hotel Albavilla per incidente che ha visto coinvolte due motociclette. Si segnala il ferimento dei due conducenti trasportati in ospedale

