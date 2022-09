Video – Rimorchio si stacca da autobotte e finisce contro un autobus, strage in Messico

Spread the love

Il rimorchio improvvisamente staccatosi da un’autobotte ieri nello Stato messicano di Tamaulipas ha investito un autobus per il trasporto di passeggeri causando un bilancio provvisorio di 18 morti. Lo riferisce la tv Milenio. L’incidente, ha precisato l’emittente, è avvenuto sull’autostrada Victoria-Monterrey, all’altezza della città di Hidalgo, ed è stato causato dal distacco di uno dei due rimorchi di un autobotte che trasportava un prodotto chimico derivato dal petrolio e usato come diluente di vernici, denominato Versol. Il rimorchio ha sbattuto violentemente contro un autobus della compagnia Castañuelas che viaggiava da Huejutla versoMonterrey, Stato di Nuevo León, rovesciandosi quindi sul fianco della strada, causando un incendio che ha investito entrambi i veicoli pesanti.

L’autista dell’autobotte, rendendosi conto della tragedia, si è in un primo momento dato alla fuga, per poi però si è costituito alla polizia locale. Il traffico sull’autostrada, bloccato in mattinata, è stato riaperto molte ore dopo che i soccorritori sono riusciti a rimuovere l’autobotte e l’autobus coinvolti nell’incidente. (rainews.it)

