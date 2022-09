Migranti, bimba siriana muore di sete a 4 anni: era bloccata su un barcone in mezzo al Mediterraneo da 10 giorni

Spread the love

(tgcom24)I membri della famiglia, siriani rifugiati in Libano che sognavano una nuova vita in Italia, si trovavano in un barcone con altre 60 persone. “La barca si trovava nella zona Sar (Search and rescue) di Malta – spiega Soufi, che ha ricevuto l’Sos – e ho subito avvertito le autorità di La Valletta. Dopo un giorno di silenzio mi è stato risposto che c’era una nave in avvicinamento: ‘Il salvataggio è solo questione di tempo’, mi è stato detto”. Ma così non è stato. “Svuotavamo lo scafo con i secchi, era evidente che stavamo naufragando”, racconta invece Nasif.

Dopo circa 10 giorni, l’imbarcazione ha ricevuto i soccorsi da un mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda. Per Loujin non c’è stato nulla da fare, mentre la sorellina più piccola è in ospedale, ricoverata per aver ingerito grandi quantità di acqua salata nel tentativo di dissetarsi, ma non è in pericolo di vita. Anche i genitori della piccola stanno bene, in questo momento si trovano tutti a Creta. “Il nostro cuore è in cenere”, dice la mamma di Loujin, le cui ultime parole prima di morire sono state “Datemi qualche goccia d’acqua, per favore”. (tgcom24)