Prostituzione, spaccio ed estorsione: arrestato agente della Polizia locale

PENTONE (CZ) – E’ stato arrestato e assegnato ai domiciliari un agente della polizia locale in un comune della Presila catanzarese. Il 48enne, insieme ad un altro soggetto di 53 anni da poco trasferitosi nel bolognese, è accusato, in collaborazione con altre persone (gli indagati sono complessivamente 16), di numerosi reati. Tra questi lo spaccio di droga, in particolare marijuana e cocaina nei comuni di Fossato Serralta, Catanzaro, Marcellinara, Stalettì e Sellia Marina. Avrebbe anche compiuto estorsioni ad eventuali assuntori morosi. Il 48enne è anche accusato di aver favorito la prostituzione di una serie di persone straniere fornendo in locazione un appartamento di proprietà e aiutando le prostitute in servizi accessori (trasporti da e per l’abitazione, fornitura di preservativi e droga).

Si sarebbe infine, assentato fittiziamente dal servizio dell’ente di appartenenza non timbrando il proprio badge o venendo aiutato e non controllato da altri dipendenti comunali (centinaia le ore di servizio contestate); avrebbe simulato un incidente stradale con altro veicolo volto ad ottenere un risarcimento, incidente che invece è risultato essere autonomo. Il vigile urbano arrestato é in servizio nel comune di Fossato Serralta, centro in cui risiede la gran parte dei 16 indagati. I due sono stati arrestati dai militari della stazione di Pentone, coadiuvati dai colleghi della stazione di Bologna s. Ruffillo che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura. (quicosenza.it)