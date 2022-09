Telefonini, addio alle Sim card: ne spariranno 8,3 miliardi, ecco tutti i dettagli

Spread the love

L’era delle Sim card sta per finire. Ne spariranno 8,3 miliardi. Il nuovo iPhone 14 è in arrivo e per il mercato Usa nasce senza slot per la scheda fisica. Anche Samsung sembra seguire la strada delle eSim. Secondo l’ultimo Ericsson Mobility Report, nel mondo ci sono 8,3 miliardi di sim card fisiche attive. Più di una per ogni essere umano. Per il momento però sono i nuovi iPhone 14 negli Usa sono dotati di eSim. (centrrometeoitaliano.it)