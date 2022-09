California, forti piogge causano frane: migliaia di sfollati

Spread the love

(LaPresse) Forti piogge hanno causato smottamenti in un’area montuosa a est di Los Angeles, andata in fiamme due anni fa. Massi e altri detriti sono precipitati sulle strade, provocando l’evacuazione di migliaia di persone. I Vigili del Fuoco sono andati strada per strada nella comunità di Forest Falls per assicurarsi che nessun residente fosse intrappolato nel fango. Le evacuazioni sono state disposte anche a Yucaipa, a circa 19 chilometri da Forest Falls. Le piogge sono la coda di una tempesta tropicale che la scorsa settimana ha portato forti venti e abbondanti precipitazioni nella California meridionale colpita dalla siccità, aiutando i Vigili del Fuoco a domare un incendio fuori controllo a circa 32 chilometri a sud dalla zona degli smottamenti.