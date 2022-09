Arte: riapre a Roma-Eur la Vaccheria con la mostra “Flesh: Warhol & The Cow”

Spread the love

(PRIMAPRESS) – ROMA – Riapre nella capitale uno spazio culturale insolito dopo un lungo restauro. Si tratta della Vaccheria, un casale storico in zona Eur-Castellaccio con un’area di 1800 mq. collocata tra il Pratone delle Valli e il Parco Volusia e che sono dedicati a spazio espositivo. Con la riapertura parte in concomitanza la mostra “Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria”.

Il restauro e la destinazione d’uso della struttura fa parte del programma urbanistico dopo la cessione del casale del Castellaccio a Roma Capitale, completamente ristrutturato e trasformato in uno spazio culturale destinato a ospitare i reperti archeologici recuperati nell’area di Roma sud, gestito dal Municipio Roma IX. Grazie ai lavori di ristrutturazione e allestimento, del valore di € 3.175.251,34, La Vaccheria oggi è uno spazio composto da un corpo centrale, al tempo occupato dalle stalle, di circa 1.590 mq di superficie netta (1.750 mq lordi) con teche in vetro e spazi comuni con funzione di supporto come la sala conferenze, l’area ristoro e il bookshop, da un corpo esistente a due piani di circa 490 mq di superficie netta (560 mq lordi) destinato a uffici e direzione, e da un corpo aggiunto con i laboratori e i servizi annessi di circa 260 mq di superficie netta (280 mq lordi) oltre all’area tecnica in copertura. La Vaccheria viene aperta al pubblico con la mostra “Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria”.