Incidente stradala in autostrada A9

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle 5 circa intervento dei VVF del distaccamento di Lomazzo in autostrada A9 Km26 direzione nord per incidente stradale con due vetture coinvolte. Si segnalano due ragazze ferite lievemente trasportate dal 118 all’ospedale S.Anna

turno notturno in Mariano Comense via Matteotti – intervento per ribaltamento autovettura. All’arrivo in posto della squadra VVF del distaccamento di Cantù le persone occupanti l’auto erano già fuori dell’abitacolo e si procedeva alla messa in sicurezza dello scenario incidentale