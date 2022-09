TARI non residenti: limiti alle tariffe turistiche nei Comuni

Spread the love

I regolamenti comunali che disciplinano la TARI devono rispettare il principio di proporzionalità, evitando di imporre importi elevati ai cittadini non residenti e non legati alla produzione di rifiuti.

A metterlo nero su bianco è la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 26/2022, intervenendo in merito alla richiesta di tariffe TARI più gravose per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di chi dimora abitualmente nel Comune. (pmi.it)