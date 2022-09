Insegnante ucciso insieme alla moglie e ai due figli: dopo l’omicidio sono stati dati alle fiamme

Spread the love

Tragedia a Santander, in Colombia, dove una famiglia intera è stata sterminata e, successivamente, data alle fiamme. I corpi carbonizzati sono stati ritrovati in un villaggio della zona del comune di Landazuri.

Chi sono le vittime

A perdere la vita, secondo quanto riferito dai media colombiani, sono stati un insegnante, sua moglie e i due figli. Il nome dell’uomo è Álvaro Díaz, membro del sindacato degli insegnanti di Santander.

Non si conoscono, invece, le generalità della moglie e dei figli che però, come avvenuto per Diaz, sono stati dati alle fiamme subito dopo il brutale omicidio.

La famiglia, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata sorpresa dai killer mentre si trovava nella fattoria. A mettere in atto il brutale omicidio plurimo sarebbero stati i lavoratori della fattoria dell’insegnante, ma non è ancora chiaro il motivo.

Infatti, secondo quanto riferito da Frank Cruz, comandante della polizia di Santander, sarebbero in cinque ad aver consumato la violenza. La stampa locale ha ricostruito gli ultimi momenti della famiglia: “Si è appreso che Álvaro Díaz Pineda stava parlando con cinque lavoratori della sua fattoria, quando è sorta una discussione e queste persone, hanno ucciso l’insegnante, sua moglie e i loro due figli con armi bianche”.

I killer, dopo aver messo in atto l’omicidio e aver dato alle fiamme i corpi, si sono dileguati nel nulla. (notizie.virgilio.it)