Manifestazioni interculturali all’Eur in vista del grande Evento Expo 2023

Liberato Mirenna è Presidente WIO (World Intercultural Organization) che riunisce diverse Associazioni culturali di molti paesi del mondo, presenti in Italia. Si condivide un percorso comune per promuovere la cultura dei popoli, usi e tradizioni.

Nel 2022 si sono tenute alcune manifestazioni interculturali, in particolare, all’Eur?

Quest’anno abbiamo già promosso delle iniziative nelle varie piazze di Roma come quella che si è svolta a Giugno, presso il laghetto dell’Eur, un’anteprima dell’Expo Universale. Una Fiera Internazionale della Cultura dei Popoli con 30 paesi tra danze tradizionali e forum. Dall’8 al 10 Settembre l’African Festival ha allietato i presenti anche con un focus sulla moda africana.

Tutto è propedeutico al grande Evento Expo 2023?

Per il prossimo Giugno ci stiamo preparando ad una grande vetrina internazionale con circa 50 Paesi provenienti da tutto il mondo con temi comuni come la Pace universale e la tutela del pianeta. Ci sarà la possibilità di avere un proprio spazio espositivo e visibilità per ogni Paese, anche con micro Eventi personalizzati.

Lo spazio riservato all’Italia sarà importante?

La bellezza della cultura e dell’arte italiana potrà trovare un suo grande spazio. Così come le diverse realtà, dalle Associazioni alle realtà territoriali, professionali ed imprenditoriali.

Si coopererà anche con le Istituzioni, dal Municipio al Comune di Roma, dal Ministero alle Ambasciate.

Quale sarà la funzione della Pro Loco Roma IX?

La funzione sarà molto importante, legata al turismo per far conoscere il territorio anche a tutti i turisti che in quell’occasione giungeranno.

Sarà una vetrina molto importante per le realtà presenti, per gli artisti ed i protagonisti che vi parteciperanno ed anche per le realtà professionali e commerciali del Municipio che diventerà il punto di riferimento.

Ci sarà comunque sempre la collaborazione anche con altri Municipi di Roma?

Cercheremo una collaborazione con gli altri Municipi perchè anche se l’Evento si terrà al laghetto dell’EUR, tante anteprime di spettacoli si svolgeranno anche in altre piazze e teatri di Roma. La collaborazione continuerà con progetti che vanno oltre l’aspetto del territorio. www.ilfaroinrete.it Valentina Tacchi