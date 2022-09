Monza: incendio in un capanno. Animali salvati dai Vigili del Fuoco

Spread the love

MONZA – Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza poco prima di mezzanotte di ieri, mercoledì, per spegnere un incendio divampato all’interno di un capanno adibito a deposito di vario genere in via Rosmini a Monza.

Per avere ragione delle fiamme sul posto sono stati inviate l’autopompa e l’autoscala della sede centrale, l’autopompa del distaccamento di Lissone, le autobotti del distaccamento di Carate e di Bovisio

L’intervento dei pompieri è stato provvidenziale per il salvataggio di diversi animali da cortile. Sono in corso di valutazione le cause dell’incendio. (lecconotizie.com)