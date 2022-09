Vigili del fuoco in azione per salvare due cani nelle province di Ancona e Fermo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata del 14 settembre, in località Borgo Bicchia, nel comune di Senigallia, per recuperare un cane scivolato nel letto del fiume Misa. La squadra di Senigallia del Comando di Ancona, in collaborazione con l’addestratrice dell’animale, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali) ha recuperato il cane, successivamente riconsegnato in ottime condizioni di salute alla proprietaria.

Sempre nella stessa giornata, sono occorse tre ore di lavoro alla squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Amandola del Comando di Fermo, per recuperare un cane scivolato in una scarpata in una zona di campagna. Gli operatori VF si sono calati con tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) e dopo averlo imbragato l’hanno riportato in superficie riconsegnandolo ai proprietari.