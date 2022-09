Il lavoro dei Vigili del Fuoco sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e di Como con autoscala, sono intervenuti questa notte alle 2 in Cantù via Collodi per l’incendio di un materasso in una mansarda di abitazione. Il pronto intervento ha consentito di limitare i danni da combustione ad una piccola porzione di travi del tetto e agli arredi. Non si segnalano feriti

Si segnala ancora un intervento per incidente stradale in Lurate caccivio via Varesina alle ore 6.45. Un solo veicolo coivolto, impatto contro un palo semaforico. Una persona ferita. In posto VVF, Areu 118 e CC

Alle ore 11.10 circa i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati attivati per segnalazione incendio locale server della Cassa rurale di Lurate Caccivio in via Garibaldi. Giunti in posto si riscontravano fumi provenienti da anomalia alle batterie. Si provvedeva pertanto alla messa in sicurezza. Non si segnalano feriti